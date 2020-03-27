Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом 2020 года
Новый флагманский смартфон P40 Pro от китайского техногиганта Huawei оказался самым медленным устройством 2020 года из топового сегмента. Такие данные исходят из результатов теста устройства в популярном бенчмарке AnTuTu.
В Сети опубликовали результаты тестирования нового смартфона Huawei P40 Pro в приложении AnTuTu. Как оказалось, версия устройства в конфигурации 8/128 Гб набирает 482 457 баллов, что говорит об отсутствии прироста производительности в новом поколении флагманских устройств бренда, поскольку эти результаты почти идентичны тем, что были показаны прошлогодней линейкой Huawei Mate 30, которая также оснащалась фирменным SoC Kirin 990. Кроме того, в февральском рейтинге производительности по версии AnTuTu Huawei P40 Pro не попадает в ТОП-10 устройств, уступая даже суббрендовому Honor V30 Pro и целому ряду гаджетов от других производителей.
Судя по всему, полагают эксперты, очередного прироста производительности флагманов Huawei следует ожидать лишь к концу текущего года, когда публике будут представлены модели семейства Huawei Mate 40, построенные на базе нового фирменного процессора Kirin 1020.
В Сети опубликовали результаты тестирования нового смартфона Huawei P40 Pro в приложении AnTuTu. Как оказалось, версия устройства в конфигурации 8/128 Гб набирает 482 457 баллов, что говорит об отсутствии прироста производительности в новом поколении флагманских устройств бренда, поскольку эти результаты почти идентичны тем, что были показаны прошлогодней линейкой Huawei Mate 30, которая также оснащалась фирменным SoC Kirin 990. Кроме того, в февральском рейтинге производительности по версии AnTuTu Huawei P40 Pro не попадает в ТОП-10 устройств, уступая даже суббрендовому Honor V30 Pro и целому ряду гаджетов от других производителей.
Судя по всему, полагают эксперты, очередного прироста производительности флагманов Huawei следует ожидать лишь к концу текущего года, когда публике будут представлены модели семейства Huawei Mate 40, построенные на базе нового фирменного процессора Kirin 1020.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:46