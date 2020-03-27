Huawei P40 Pro оказался самым медленным флагманом 2020 года





В Сети опубликовали результаты тестирования нового смартфона Huawei P40 Pro в приложении AnTuTu. Как оказалось, версия устройства в конфигурации 8/128 Гб набирает 482 457 баллов, что говорит об отсутствии прироста производительности в новом поколении флагманских устройств бренда, поскольку эти результаты почти идентичны тем, что были показаны прошлогодней линейкой Huawei Mate 30, которая также оснащалась фирменным SoC Kirin 990. Кроме того, в февральском рейтинге производительности по версии AnTuTu Huawei P40 Pro не попадает в ТОП-10 устройств, уступая даже суббрендовому Honor V30 Pro и целому ряду гаджетов от других производителей.Судя по всему, полагают эксперты, очередного прироста производительности флагманов Huawei следует ожидать лишь к концу текущего года, когда публике будут представлены модели семейства Huawei Mate 40, построенные на базе нового фирменного процессора Kirin 1020.