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Экс-вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал Евросоюз «гнездом змей и шакалов» из-за ситуации с коронавирусом

Экс-вице-премьер Италии жестко высказался в адрес Евросоюза, который не спешит с оказанием помощи в борьбе с коронавирусом. По словам Маттео Сальвини, подобное объединение государств является нечем иным, как «гнездом змей и шакалов», но никак не «союзом».
Экс-вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал Евросоюз «гнездом змей и шакалов» из-за ситуации с коронавирусом

Причиной для подобных высказываний в адрес Евросоюза послужила его политика в отношении помощи странам, в которых зафиксировано наибольшее количество зараженных коронавирусом. Дело в том, что он слишком медленно принимает решения, кому, когда и как выделять те или иные ресурсы для борьбы с пандемией.

Экс-вице-премьер Италии и лидер местной партии «Лига» Маттео Сальвини упрекнул представителей ЕС в том, что они запросили более двух недель на «обдумывание» сложившейся ситуации и принятия решений по дальнейшим действиям. Политик отметил, что в ситуации, когда люди «сегодня умирают от воспаления легких», а в будущем, возможно, «будут умирать от бедности», подобное промедление недопустимо.

Сальвини назвал объединение европейских государств не чем иным, как «гнездом змей и шакалов», а также пригрозил им выходом Италии из числа союза. Политик отметил, что его страна приложит все усилия для того, чтобы победить пандемию, а потом, если увидит в этом необходимость, покинет Евросоюз без какого-либо сожаления.

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Политика / Главные новости
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:30

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