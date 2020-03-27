Священнослужители рассказали о правилах ношения нательного крестика





Люди до сих пор верят, что крестик обязательно необходимо носить на нитке или на верёвочке, при этом цепочка не допускается. Священнослужители отмечают, не стоит обращать внимание на основу. Это личное дело каждого человека. главное, чтобы крестик соприкасался с телом, а не находился поверх одежды. Нельзя выставлять данный атрибут напоказ. Бытует мнение, что церковь не рекомендует подносить крестик в качестве подарка, однако это не так. Крёстные или родители часто дарят его своим детям, поэтому традиция считает приемлемой.Суеверные люди отмечают, не стоит поднимать с земли чужой крестик, так как вместе с ним можно забрать всё плохое, что ждёт другого человека. Согласно утверждениям священнослужителей, данный предмет не может быть распространителем «несчастья». Часто суеверия связаны с крестиком, имеющим распятие. Многие уверены, что его носить запрещено, так как из-за этого можно притянуть в жизнь человека трудности. Однако священнослужители не подтверждают данный факт. Данный атрибут веры является символом жертвы, которую принёс Иисус. Но всё же стоит помнить, что крестик необходимо осветить в церкви. Также отмечается, большое количество суеверий, связанных с ним, не относятся к христианской вере. На самом деле он является всего лишь её символом.