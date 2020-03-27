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В Индии русских туристов выгоняют из отелей и обвиняют в распространении «заразы»

Власти Индии, опасаясь распространения коронавирусной инфекции, ввели в стране настоящую блокаду. Из-за нее тысячи российских и иностранных туристов оказались в тяжелой ситуации, некоторых выгоняют из отелей, вынуждая ночевать на улице и голодать.
В Индии русских туристов выгоняют из отелей и обвиняют в распространении «заразы»

После введения в Индии 21-дневного карантина, в стране была блокирована работа междугороднего и общественного транспорта, закрылись магазины, между штатами перекрыты границы. К несчастью, на территории этого государства все еще находится большое количество российских туристов. «В Индии происходят ужасные вещи. Все началось неожиданно, примерно неделю тому назад. Я нахожусь в Керале, здесь еще все не так плохо, как в других штатах», - приводит «Комсомолка» слова индолога Виктории Дмитриевой. По ее словам, тяжелее всего дела обстоят в Гоа, где на данный момент застряли свыше 2 000 россиян. «В некоторых местах полностью закрыты магазины, я знаю людей, которым уже приходится голодать. А есть и те, кому нужно регулярно принимать лекарства. Многих иностранных граждан, в том числе русских, буквально выгоняют из отелей, кричат, что они заразные и разносят вирус», - подчеркивает женщина.

Стоит отметить, что авиакомпания «Аэрофлот» 25 марта эвакуировала из Дели около четырех сотен россиян, однако даже из этого города не сумели выбраться все. Как рассказала Дмитриева, нескольких человек, которые ехали на этот рейс с распечатанными письмами от МИД РФ, индийские власти все равно не пропустили.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:18

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