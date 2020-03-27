В Индии русских туристов выгоняют из отелей и обвиняют в распространении «заразы»





После введения в Индии 21-дневного карантина, в стране была блокирована работа междугороднего и общественного транспорта, закрылись магазины, между штатами перекрыты границы. К несчастью, на территории этого государства все еще находится большое количество российских туристов., - приводит «Комсомолка» слова индолога Виктории Дмитриевой. По ее словам, тяжелее всего дела обстоят в Гоа, где на данный момент застряли свыше 2 000 россиян., - подчеркивает женщина.Стоит отметить, что авиакомпания «Аэрофлот» 25 марта эвакуировала из Дели около четырех сотен россиян, однако даже из этого города не сумели выбраться все. Как рассказала Дмитриева, нескольких человек, которые ехали на этот рейс с распечатанными письмами от МИД РФ, индийские власти все равно не пропустили.