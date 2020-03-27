Эксперт рассказал, можно ли заразиться COVID-19 через вентиляцию





По словам специалиста, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным способом. То есть, в случае, если человек чихнул или кашлянул, то в радиусе трех метров возникает возбудитель. Поэтому по вентиляции вирус циркулировать не может и заклеивать ее необходимости нет.ВОЗ 11 марта объявила о том, что в мире вспышка короновируса, которая вышла из-под контроля. Согласно статическим данным, на планете свыше 465 тысяч человек заразились COVID-19, 21 тысяча пациентов скончалась.