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«Вышла случайность»: Тест Александра Збруева на коронавирус оказался отрицательным

Российский актер Александр Збруев ранее сдал тест на коронавирус. Как выяснилось, у 81-летнего артиста в организме нет COVID-19, о чем он охотно рассказал прессе.
«Вышла случайность»: Тест Александра Збруева на коронавирус оказался отрицательным

Стоит отметить, что 25 марта актер обратился за помощью к медикам и пожаловался на недомогание. Поскольку Збруев находится в группе риска по возрасту, врачи посоветовали ему перестраховаться и пройти тест на коронавирус. Сам народный артист при этом отмечает, что прежде за пределы России не выезжал, да и с зараженными контактов не имел. К его счастью анализы оказались отрицательными. «Я сейчас дома. С коронавирусом вышла случайность. У меня поднялась температура, но уже на следующий день все пришло в норму. Сейчас уже пятый день температура не меняется, но врачи все равно решили взять анализы», - объяснил Александр Викторович.

А вот о том, чем именно он занимается дома во время карантина, актер решил не рассказывать. Как сообщает портал «Телепрограмма», Збруев акцентирует внимание, что у него еще много дел, которыми предстоит заняться.

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Культура / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:55

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