«Вышла случайность»: Тест Александра Збруева на коронавирус оказался отрицательным





Стоит отметить, что 25 марта актер обратился за помощью к медикам и пожаловался на недомогание. Поскольку Збруев находится в группе риска по возрасту, врачи посоветовали ему перестраховаться и пройти тест на коронавирус. Сам народный артист при этом отмечает, что прежде за пределы России не выезжал, да и с зараженными контактов не имел. К его счастью анализы оказались отрицательными., - объяснил Александр Викторович.А вот о том, чем именно он занимается дома во время карантина, актер решил не рассказывать. Как сообщает портал «Телепрограмма», Збруев акцентирует внимание, что у него еще много дел, которыми предстоит заняться.