Укупник не сдавал тест на коронавирус после съемок с зараженным Лещенко

Композитор принимал участие в программе Андрея Малахова, которая была посвящена легендарной актрисе Валентине Толкуновой. Спустя пару дней был госпитализирован Лев Лещенко, который также был в эфире. У певца диагностировали COVID-19, он находится в реанимации.Аркадий Укупник признался, что он пытался сдать тест на коронавирус, но оказалось, что это не так просто сделать. Артист прозвонил знакомых врачей и обратился на «горячую линию», но без явных симптомов заболевания тесты не делают. К тому же, певец не захотел, чтобы к нему в поселок приезжали врачи «в космических скафандрах», поэтому он «махнул рукой». Знаменитость добавил, что ему тяжело сидеть в доме все время, поэтому артист с нетерпением ждет, когда пройдут две недели изоляции и он сможет прогуляться.Музыкант подчеркнул, что он не обижается на своего коллегу. Возникшую ситуацию Аркадий Укупник назвал «стечением обстоятельств».