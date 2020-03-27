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Укупник не сдавал тест на коронавирус после съемок с зараженным Лещенко

В беседе с журналистами Аркадий Укупник рассказал о том, что он не сдавал тест на наличие коронавирусной инфекции после того, как снимался вместе с зараженным Львом Лещенко в программе «Привет, Андрей!». По словам музыканта, он не паникует, но решил на две недели самоизолироваться в Подмосковье.

Укупник не сдавал тест на коронавирус после съемок с зараженным Лещенко


Композитор принимал участие в программе Андрея Малахова, которая была посвящена легендарной актрисе Валентине Толкуновой. Спустя пару дней был госпитализирован Лев Лещенко, который также был в эфире. У певца диагностировали COVID-19, он находится в реанимации.

Аркадий Укупник признался, что он пытался сдать тест на коронавирус, но оказалось, что это не так просто сделать. Артист прозвонил знакомых врачей и обратился на «горячую линию», но без явных симптомов заболевания тесты не делают. К тому же, певец не захотел, чтобы к нему в поселок приезжали врачи «в космических скафандрах», поэтому он «махнул рукой». Знаменитость добавил, что ему тяжело сидеть в доме все время, поэтому артист с нетерпением ждет, когда пройдут две недели изоляции и он сможет прогуляться.

Музыкант подчеркнул, что он не обижается на своего коллегу. Возникшую ситуацию Аркадий Укупник назвал «стечением обстоятельств».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:44

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