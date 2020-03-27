Минздрав России обновил список рекомендаций по лечению COVID-19





В документе, опубликованном на официальном сайте министерства, утверждается, что новым постановлением список лекарственных препаратов, которые применяются при лечении коронавируса у взрослых граждан расширяется. Теперь вместо четырех позиций в нем будут представлены сразу шесть наименований. Кроме всего прочего, в рекомендациях ведомства появились и новые разделы, которые посвящены проведению антибактериальной терапии при наиболее сложных формах болезни у беременных. Наибольшее внимание в данном случае уделяется безопасности медицинских работников и их пациентов в вопросах постконтактной профилактики медиков. Отдельным пунктом говорится о недопущении распространения COVID-19 в медучреждениях.Министерство направило новую редакцию документа с рекомендациями во все регионы. Стоит отметить, что по состоянию на 27 марта общее количество заразившихся новым типом коронавируса во всем мире превысило полмиллиона человек. В России на данный момент зарегистрировано 1 036 зараженных.