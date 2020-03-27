В Сети появились фотографии, подтверждающие измену Эмбер Херд с Илоном Маском
Недавно в Сети появились фотографии, подтверждающие измену актрисы Эмбер Херд. На них звезда «Аквамена» обнимается с миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает издание Daily Mail.
На кадре изображена Эмбер Херд, накрытая пледом, и Илон Маск, который её обнимает. Инсайдеры уточняют, бывшие супруги во время брака проживали в данном пентахусе в Лос-Анджелесе. Ранее актёр утверждал, что измены со стороны Херд начались через месяц после их свадьбы. Однако, по словам Илона Маска, его романтические отношения с актрисой возникли после её разрыва с Джонни Деппом.
Стоит отметить, что пара связала себя узами брака в феврале 2015 года. В мае 2016 года актриса приняла решение подать на развод, а позднее обвинила супруга в избиении и домашнем насилии. Позднее Депп обратился в суд с иском против Херд и требованием о выплате 50 миллионов долларов за статью, в которой сообщалось об издевательствах над избранницей. Звезда Голливуда отметил, её слова являются ложью. В феврале 2020 года в Сети появился разговор знаменитостей, во время которого актриса сама созналась в избиении бывшего супруга.
Недавно стало известно, что Илон Маск принял решение подарить больницам Калифорнии 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об это он лично сообщил в своём блоге Twitter, в котором рассказал о закупке оборудования в Китае с доставкой в Лос-Анджелес.
На кадре изображена Эмбер Херд, накрытая пледом, и Илон Маск, который её обнимает. Инсайдеры уточняют, бывшие супруги во время брака проживали в данном пентахусе в Лос-Анджелесе. Ранее актёр утверждал, что измены со стороны Херд начались через месяц после их свадьбы. Однако, по словам Илона Маска, его романтические отношения с актрисой возникли после её разрыва с Джонни Деппом.
Стоит отметить, что пара связала себя узами брака в феврале 2015 года. В мае 2016 года актриса приняла решение подать на развод, а позднее обвинила супруга в избиении и домашнем насилии. Позднее Депп обратился в суд с иском против Херд и требованием о выплате 50 миллионов долларов за статью, в которой сообщалось об издевательствах над избранницей. Звезда Голливуда отметил, её слова являются ложью. В феврале 2020 года в Сети появился разговор знаменитостей, во время которого актриса сама созналась в избиении бывшего супруга.
Недавно стало известно, что Илон Маск принял решение подарить больницам Калифорнии 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об это он лично сообщил в своём блоге Twitter, в котором рассказал о закупке оборудования в Китае с доставкой в Лос-Анджелес.
Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:32