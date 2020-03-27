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Минздрав РФ: Коронавирус повышает риск летального исхода у матери при родах или аборте

Согласно данным Минздрава РФ, риск летального исхода значительно повышается у беременных женщин, которые перенесли коронавирус. Осложнения могут возникнуть как при родах, так и при аборте, если пациентка примет решение о прерывании беременности.


Минздрав РФ: Коронавирус повышает риск летального исхода у матери при родах или аборте


В обновленной информации ведомства говорится о том, что родоразрешение во время COVID-19 может повлечь за собой большое количество осложнений. У пациенток может утяжелиться основное заболевание, развиться дыхательная недостаточность, открыться кровотечение. Кроме этого, врачи могут зафиксировать интранатальную гибель плода и гнойно-септические послеродовые осложнения.

В ряде случаев матери будет показано кесарево сечение, но если роды приходятся на момент разгара коронавирусной инфекции, то их проводят через естественные родовые пути. Но кесарево сечение также будет проводиться, если невозможно предотвратить летальный исход матери, чтобы попытаться сохранить жизнь плода.

Сегодня, 27 марта, представители Минздрава РФ обновили и выпустили временные методические рекомендации, которые касаются профилактики, диагностики и лечения COVID-19. Это уже четвертая редакция, которую направили во все субъекты РФ.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:22

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