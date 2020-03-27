Певец Эмин Агаларов контролирует переписку супруги Алены Гавриловой в телефоне





Певец Эмин Агаларов сообщил, что не привык советоваться с Аленой Гавриловой относительно вопросов бизнеса. Во время принятия решения музыкант не интересуется её мнением. При этом исполнитель отмечает, супруга его часто ревнует. "Она не является строгой или властной, это просто черта характера. Она спокойный, размеренный человек. Ревность появляется, если я даю какой-то повод", – заявил Агаларов.Он рассказал, выход на сцену или съемки в клипах с другими девушками могут вызвать недоверие со стороны Гавриловой. Знаменитость заметил, что также является ревнивым человеком, по этой причине у них «гармоничные» отношения. Ведущая шоу спросила у исполнителя, ограничивает ли он супругу., – заявил артист. Он также добавил, у них отлично получается понимать и чувствовать друг друга. Супруги стремятся не делать того, что может навредить партнеру., – подытожил певец.