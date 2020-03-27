Певец Эмин Агаларов контролирует переписку супруги Алены Гавриловой в телефоне
Певец Эмин Агаларов принял участие в шоу «Пятница с Региной». Он рассказал Регине Тодоренко о взаимоотношениях с Аленой Гавриловой, а также сообщил, что легко может прочитать любую переписку в телефоне супруги.
Певец Эмин Агаларов сообщил, что не привык советоваться с Аленой Гавриловой относительно вопросов бизнеса. Во время принятия решения музыкант не интересуется её мнением. При этом исполнитель отмечает, супруга его часто ревнует. "Она не является строгой или властной, это просто черта характера. Она спокойный, размеренный человек. Ревность появляется, если я даю какой-то повод", – заявил Агаларов.
Он рассказал, выход на сцену или съемки в клипах с другими девушками могут вызвать недоверие со стороны Гавриловой. Знаменитость заметил, что также является ревнивым человеком, по этой причине у них «гармоничные» отношения. Ведущая шоу спросила у исполнителя, ограничивает ли он супругу. "Да, бывает и такое. Однако не ставлю запретов. У меня нет привычки ограничивать стремления жены. Она может заниматься любым делом, но если мне не нравится, у нас будут проблемы", – заявил артист. Он также добавил, у них отлично получается понимать и чувствовать друг друга. Супруги стремятся не делать того, что может навредить партнеру. "У меня есть доступ к её телефону и у неё к моему", – подытожил певец.
Певец Эмин Агаларов сообщил, что не привык советоваться с Аленой Гавриловой относительно вопросов бизнеса. Во время принятия решения музыкант не интересуется её мнением. При этом исполнитель отмечает, супруга его часто ревнует. "Она не является строгой или властной, это просто черта характера. Она спокойный, размеренный человек. Ревность появляется, если я даю какой-то повод", – заявил Агаларов.
Он рассказал, выход на сцену или съемки в клипах с другими девушками могут вызвать недоверие со стороны Гавриловой. Знаменитость заметил, что также является ревнивым человеком, по этой причине у них «гармоничные» отношения. Ведущая шоу спросила у исполнителя, ограничивает ли он супругу. "Да, бывает и такое. Однако не ставлю запретов. У меня нет привычки ограничивать стремления жены. Она может заниматься любым делом, но если мне не нравится, у нас будут проблемы", – заявил артист. Он также добавил, у них отлично получается понимать и чувствовать друг друга. Супруги стремятся не делать того, что может навредить партнеру. "У меня есть доступ к её телефону и у неё к моему", – подытожил певец.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:00