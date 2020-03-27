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В Россию привезли дизельную версию роскошного внедорожника Bentley Bentayga

Люксовая британская марка Bentley привезла в Россию дизельную версию своего роскошного внедорожника Bentayga. Официальная презентация автомобиля состоялась в дилерском центре компании в Краснодаре.
В Россию привезли дизельную версию роскошного внедорожника Bentley Bentayga

Новинка оснащается 4,0-литровым V-образным 8-цилиндровым дизельным двигателем с тройным турбонаддувом, который выдает 435 л.с. мощности и развивает до 900 Нм максимального крутящего момента. «Первую сотню» автомобиль с такими характеристиками набирает всего за 4,8 секунды при максимальной скорости 270 км/ч, ограниченной на этой отметке бортовой электроникой. Стоит также отметить, что эксперты хвалят автомобиль за прекрасную управляемость, высочайшие стандарты безопасности и максимальный комфорт, что, впрочем, вполне характерно для Bentley.

В интерьере Bentley Bentayga Diesel присутствует 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, а салон отделан с применением материалов исключительного качества, что дополнительно указывает на роскошь и присущую британскому бренду ювелирную точность в деталях.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:52

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