Почти 800 жителей Испании погибли от коронавируса за последние сутки





Как сообщает издание Daily Mail, общее количество жертв коронавируса в Испании с учетом новых 769 жителей, достигло отметки 4 858 человек. При этом испанский Минздрав рапортует о том, что в стране заражены уже более 64 тысяч граждан. Кроме того, усугубляет ситуацию и распространение вируса среди местных медиков. Так, по словам главы службы экстренной медицинской помощи Испании Фернандо Симон, COVID-19 выявлен примерно у 9400 медицинских работников, то есть на их долю сегодня приходится около 15% от общего числа заболевших в стране.Глава испанского правительства Педро Санчес, супруге которого недавно также поставили диагноз «коронавирус», выступил с заявлением о том, что сложившаяся ситуация стала самым тяжелым периодом для государства со времен Гражданской войны 1936-1939 годов.