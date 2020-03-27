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Почти 800 жителей Испании погибли от коронавируса за последние сутки

В Испании за минувшие 24 часа от заражения новым типом коронавирусной инфекцией скончались 769 человек. Это рекордное количество зафиксированных летальных случаев в стране с момента начала вспышки COVID-19.
Почти 800 жителей Испании погибли от коронавируса за последние сутки

Как сообщает издание Daily Mail, общее количество жертв коронавируса в Испании с учетом новых 769 жителей, достигло отметки 4 858 человек. При этом испанский Минздрав рапортует о том, что в стране заражены уже более 64 тысяч граждан. Кроме того, усугубляет ситуацию и распространение вируса среди местных медиков. Так, по словам главы службы экстренной медицинской помощи Испании Фернандо Симон, COVID-19 выявлен примерно у 9400 медицинских работников, то есть на их долю сегодня приходится около 15% от общего числа заболевших в стране.

Глава испанского правительства Педро Санчес, супруге которого недавно также поставили диагноз «коронавирус», выступил с заявлением о том, что сложившаяся ситуация стала самым тяжелым периодом для государства со времен Гражданской войны 1936-1939 годов.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:41

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