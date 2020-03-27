Volkswagen продолжает маскировать электрический кроссовер ID.4 под Opel
Немецкий концерн Volkswagen тщательно пытается скрыть свою новинку от вездесущих фотошпионов. Поэтому будущий электрический кроссовер ID.4, который недавно был замечен во время зимних тестов, все еще маскируется под Opel.
Впрочем, в Сети уже появились первые изображения будущего дебютанта, по которым становится понятно, что Volkswagen ID.4 получит округлую переднюю часть с полностью закрытой радиаторной решеткой, окруженной тонким профилем фар. Автомобиль также имеет относительно крупный передний бампер с пластиковыми элементами на кузове и увеличенные воздухозаборники. Внешнее оформление с преобладающими сглаженными линиями продолжается и на корме электромобиля. Кроме того, машина получила наклонную линию крыши, а на ее задней двери красуется довольно стильный спойлер. Общую картину стилистического оформления кормы дополняют трехмерные фонари, связанные между собой тонкой светодиодной полосой, которая проходит через всю пятую дверь.
Представители самого концерна неохотно говорят о спецификациях новинки. На данный момент известно, что Volkswagen ID.4 разработан на платформе MEB и в базовой комплектации будет поставляться только с системой заднего привода. Впрочем, позднее разработчик предложит рынку и полноприводную версию.
Впрочем, в Сети уже появились первые изображения будущего дебютанта, по которым становится понятно, что Volkswagen ID.4 получит округлую переднюю часть с полностью закрытой радиаторной решеткой, окруженной тонким профилем фар. Автомобиль также имеет относительно крупный передний бампер с пластиковыми элементами на кузове и увеличенные воздухозаборники. Внешнее оформление с преобладающими сглаженными линиями продолжается и на корме электромобиля. Кроме того, машина получила наклонную линию крыши, а на ее задней двери красуется довольно стильный спойлер. Общую картину стилистического оформления кормы дополняют трехмерные фонари, связанные между собой тонкой светодиодной полосой, которая проходит через всю пятую дверь.
Представители самого концерна неохотно говорят о спецификациях новинки. На данный момент известно, что Volkswagen ID.4 разработан на платформе MEB и в базовой комплектации будет поставляться только с системой заднего привода. Впрочем, позднее разработчик предложит рынку и полноприводную версию.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:32