



Крестьянин из села Покровское Тобольской губернии приобрёл всемирную известность благодаря тому, что был другом семьи российского императора Николая II. В 1910-е годы в кругах петербургского общества имел репутацию «царского друга», «старца», прозорливца и целителя, которые имел дар предсказывать будущее. Одно из пророчеств неоднократно приписывали к свиному гриппу, ВИЧ, однако, по мнению экспертов, коронавирус наиболее подходит под описанные признаки «белой чумы».Согласно записанным словам 19-го века, Черная смерть 1346 – 1353 годов «покажется пред белой чумой словно капля в океанской пучине и густо заселенные города не смогут найти достаточно рук, чтобы хоронить умерших, а многие деревни будут перечеркнуты одним крестом». Кроме того, Григорий Распутин предсказал, что никакое лекарство не сможет остановить смертельный недуг, так как он будет послан для очищения земли.По мнению экспертов, слова «чума», упомянутое в пророчестве, подразумевает вирус, а все описанные признаки действительно сбываются сейчас, поскольку пандемия ежедневно уносит сотни жизней людей, сообщает therussiantimes.com.