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В России предложили разблокировать водительские права должников

В ФССП РФ направили предложение о приостановке блокировки водительских прав должников на время режима повышенной готовности из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции. Авторы этой инициативы считают, что в столь непростое время у людей должна быть возможность сесть за руль.
В России предложили разблокировать водительские права должников

С соответствующим предложением выступил член палаты молодых законодателей при Совфеде Дмитрий Гулиев, который утверждает, что передвижение граждан на личном транспорте повысит их шансы избежать заражения в сравнении с маршрутками, автобусами и метро. При этом отмечается, что по данным службы судебных приставов, по состоянию на 1 февраля 2020 года в России ограничено действие водительских прав примерно 242 тысяч граждан, имеющих различные задолженности. «Далеко не каждый должник может работать удаленно или жить в изоляции. Существуют службы, которые продолжают функционировать и требовать от своих сотрудников личного присутствия. Передвижение на личном авто существенно снижает риск распространения заболевания», - аргументирует свою идею Гулиев.

В соответствии с действующим законодательством ограничить должника в пользовании специальным правом, то есть запретить ему садиться за руль, можно в случаях, когда его задолженность превышает 10 000 рублей по социально значимому исполнительному производству. Прежде всего, в России эта норма применяется к должникам по алиментам.

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Общество / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:09

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