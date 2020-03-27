В России предложили разблокировать водительские права должников





С соответствующим предложением выступил член палаты молодых законодателей при Совфеде Дмитрий Гулиев, который утверждает, что передвижение граждан на личном транспорте повысит их шансы избежать заражения в сравнении с маршрутками, автобусами и метро. При этом отмечается, что по данным службы судебных приставов, по состоянию на 1 февраля 2020 года в России ограничено действие водительских прав примерно 242 тысяч граждан, имеющих различные задолженности., - аргументирует свою идею Гулиев.В соответствии с действующим законодательством ограничить должника в пользовании специальным правом, то есть запретить ему садиться за руль, можно в случаях, когда его задолженность превышает 10 000 рублей по социально значимому исполнительному производству. Прежде всего, в России эта норма применяется к должникам по алиментам.