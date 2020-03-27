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Максим Виторган рассказал, почему отказался от личного водителя: "Он трогал мой автомобиль руками"

Российский актер и режиссер, бывший муж телеведущей Ксении Собчак рассказал, почему он уволил личного водителя. По словам артиста, машина - это его личное пространство, а мужчина трогал ее своими руками.
Максим Виторган рассказал, почему отказался от личного водителя: "Он трогал мой автомобиль руками"

В своем микроблоге в Instagram Максим Виторган вспомнил, как знакомые советовали ему нанять личного водителя, так как это очень удобно, и якобы от услуги сложно отказаться. Но после личного опыта артист пришел к выводу, что такой сотрудник ему не подходит, так как машина - это его личное пространство.

Максим Виторган уточнил, удобство салона для него даже важнее, чем технические характеристики транспортного средства, хотя оно должно быть "заряженным", чтобы ему понравиться.

«Он трогал мой автомобиль руками и (даже!) ногами, сидел своими штанами на сидении и еще все время дышал. В общем, прогнал я его, хотя мне говорили, что, заведя водителя, я уже не смогу от него отказаться, так удобно», - написал режиссер.

В итоге теперь экс-избранник Ксении Собчак ездит только один, без сопровождения.

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Добавил: Joker Сегодня, 17:02

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