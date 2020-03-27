Максим Виторган рассказал, почему отказался от личного водителя: "Он трогал мой автомобиль руками"

«Он трогал мой автомобиль руками и (даже!) ногами, сидел своими штанами на сидении и еще все время дышал. В общем, прогнал я его, хотя мне говорили, что, заведя водителя, я уже не смогу от него отказаться, так удобно», - написал режиссер.





В своем микроблоге в Instagram Максим Виторган вспомнил, как знакомые советовали ему нанять личного водителя, так как это очень удобно, и якобы от услуги сложно отказаться. Но после личного опыта артист пришел к выводу, что такой сотрудник ему не подходит, так как машина - это его личное пространство.Максим Виторган уточнил, удобство салона для него даже важнее, чем технические характеристики транспортного средства, хотя оно должно быть "заряженным", чтобы ему понравиться.В итоге теперь экс-избранник Ксении Собчак ездит только один, без сопровождения.