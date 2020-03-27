«Очень перенервничала»: Лариса Рубальская сделала тест на коронавирус после съемок с Львом Лещенко





В пятницу, 27 марта 2020 года стало известно, что народный артист Российской Федерации Лев Лещенко заразился коронавирусом. Накануне эстрадный певец участвовал в съемках программы Андрея Малахова вместе с Ларисой Рубальской и другими знаменитостями. По словам поэтессы, как только она узнала, что 78-летнего исполнителя госпитализировали с подозрением на COVID-2019, она сразу решила обратиться за медицинской помощью и сделать тест., - сообщила писательница.Кроме того, во время тревожного ожидания она поклялась, что если не больна, то будет строго придерживаться режима карантина, чтобы не рисковать своим здоровьем. На данный момент 75-летняя переводчица самоизолировалась у себя дома в Москве и не намерена выходить на улицу без крайней необходимости.Также поэтесса сообщила, что ей неприятно читать заголовки в СМИ с обращением к ней, будто она «старая» или «пожилая»: