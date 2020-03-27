«Очень перенервничала»: Лариса Рубальская сделала тест на коронавирус после съемок с Львом Лещенко
Российская поэтесса Лариса Рубальская после съемок с Львом Лещенко сделала тест на коронавирус. По словам писательницы, она очень перенервничала в ожидании результата анализа.
В пятницу, 27 марта 2020 года стало известно, что народный артист Российской Федерации Лев Лещенко заразился коронавирусом. Накануне эстрадный певец участвовал в съемках программы Андрея Малахова вместе с Ларисой Рубальской и другими знаменитостями. По словам поэтессы, как только она узнала, что 78-летнего исполнителя госпитализировали с подозрением на COVID-2019, она сразу решила обратиться за медицинской помощью и сделать тест. «Я очень перенервничала пока ждала результат, но анализ был отрицательный», - сообщила писательница.
Кроме того, во время тревожного ожидания она поклялась, что если не больна, то будет строго придерживаться режима карантина, чтобы не рисковать своим здоровьем. На данный момент 75-летняя переводчица самоизолировалась у себя дома в Москве и не намерена выходить на улицу без крайней необходимости.
Также поэтесса сообщила, что ей неприятно читать заголовки в СМИ с обращением к ней, будто она «старая» или «пожилая»: «Я и так знаю, что не молодая. Но ведь и нормальная».
В пятницу, 27 марта 2020 года стало известно, что народный артист Российской Федерации Лев Лещенко заразился коронавирусом. Накануне эстрадный певец участвовал в съемках программы Андрея Малахова вместе с Ларисой Рубальской и другими знаменитостями. По словам поэтессы, как только она узнала, что 78-летнего исполнителя госпитализировали с подозрением на COVID-2019, она сразу решила обратиться за медицинской помощью и сделать тест. «Я очень перенервничала пока ждала результат, но анализ был отрицательный», - сообщила писательница.
Кроме того, во время тревожного ожидания она поклялась, что если не больна, то будет строго придерживаться режима карантина, чтобы не рисковать своим здоровьем. На данный момент 75-летняя переводчица самоизолировалась у себя дома в Москве и не намерена выходить на улицу без крайней необходимости.
Также поэтесса сообщила, что ей неприятно читать заголовки в СМИ с обращением к ней, будто она «старая» или «пожилая»: «Я и так знаю, что не молодая. Но ведь и нормальная».
Культура
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:04