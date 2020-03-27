АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.96 USD 78.72
Курс валют на 27.03.2020

«Очень перенервничала»: Лариса Рубальская сделала тест на коронавирус после съемок с Львом Лещенко

Российская поэтесса Лариса Рубальская после съемок с Львом Лещенко сделала тест на коронавирус. По словам писательницы, она очень перенервничала в ожидании результата анализа.
«Очень перенервничала»: Лариса Рубальская сделала тест на коронавирус после съемок с Львом Лещенко

В пятницу, 27 марта 2020 года стало известно, что народный артист Российской Федерации Лев Лещенко заразился коронавирусом. Накануне эстрадный певец участвовал в съемках программы Андрея Малахова вместе с Ларисой Рубальской и другими знаменитостями. По словам поэтессы, как только она узнала, что 78-летнего исполнителя госпитализировали с подозрением на COVID-2019, она сразу решила обратиться за медицинской помощью и сделать тест. «Я очень перенервничала пока ждала результат, но анализ был отрицательный», - сообщила писательница.

Кроме того, во время тревожного ожидания она поклялась, что если не больна, то будет строго придерживаться режима карантина, чтобы не рисковать своим здоровьем. На данный момент 75-летняя переводчица самоизолировалась у себя дома в Москве и не намерена выходить на улицу без крайней необходимости.

Также поэтесса сообщила, что ей неприятно читать заголовки в СМИ с обращением к ней, будто она «старая» или «пожилая»: «Я и так знаю, что не молодая. Но ведь и нормальная».

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«У нас все прекрасно»: Николай Басков не переживает из-за…
Певец Эмин Агаларов контролирует переписку супруги Алены Гавриловой в…
В Россию привезли дизельную версию роскошного внедорожника Bentley…
Почти 800 жителей Испании погибли от коронавируса за последние…
Volkswagen продолжает маскировать электрический кроссовер ID.4 под…
«Смерть на белой чуме»: Эксперты нашли упоминания о коронавирусе в предсказаниях Григория…
Алла Пугачева и сын Гарри спели дуэтом во время импровизированного домашнего…
В России предложили разблокировать водительские права…
«Очень перенервничала»: Лариса Рубальская сделала тест на коронавирус после съемок с Львом…
Максим Виторган рассказал, почему отказался от личного водителя: "Он трогал мой автомобиль…
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал 3 правила защиты от…
Популярность мессенджера WhatsApp резко возросла из-за…
Вернувшихся из Таиланда россиян отправили на карантин в детский…
Житель Бельгии заразил домашнюю кошку…
Ольга Бузова впервые высказалась о ссоре с сестрой: "Это было просто женское…
Татьяне Навке поклонники посоветовали пройти обследование после общения с Львом…
Свадьба в 15 лет, насилие и побег из Ливана: Алья Адхам рассказала о своем…
ЕГЭ 2020 в России перенесут на июнь из-за…
34-летняя ведущая «Дом-2» Ольга Бузова стала самой популярной российской звездой в…
Колонна российских военных медиков отправилась в Бергамо для помощи в итальянских…
«Такое невозможно скрывать»: Елена Малышева высказалась о количестве зараженных COVID-19 в…
«Ванна с лепестками роз»: Евгений Петросян и Татьяна Брухунова раскрыли подробности отдыха в…
Кинологи дали рекомендации россиянам по выгулу собак во время…
«Так не поступают»: Певица Maruv раскритиковала позицию властей Украины из-за невозможности вернуться…
Ученые: Передать коронавирус людям могли…
Звезда «Дом-2» Ира Пингвинова избила Диму…
Актриса Наталья Белохвостикова : "Причина большой беды России в отказе снимать пожилых…
Назван ТОП-10 самых экологичных автомобилей российского…
Просмотреть все новости