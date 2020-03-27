Популярность мессенджера WhatsApp резко возросла из-за коронавируса





По словам аналитиков компании Kantar, которые провели опрос 25 000 пользователей, в первые же дни распространения COVID-19 использования WhatsApp выросло на 27%, причем, в отдельных регионах мира это значение могло быть значительно выше, к примеру, в Испании зафиксирован всплеск популярности мессенджера на целых 76%.Также по итогам исследования выяснилось, что наибольший скачок популярности этой платформы зафиксирован в группе пользователей, возраст которых колеблется в пределах 18-34 лет.Ранее также стало известно, что в WhatsApp появился специальный чат-бот, который предоставляет пользователям подробную информацию о коронавирусе, которой располагает ВОЗ.