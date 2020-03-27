Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал 3 правила защиты от коронавируса





Первая и главная рекомендация заключается в полном исключении очного контакта с пожилыми людьми, в особенности родственникам. Не стоит забывать, что мужчины и женщины старше 60-ти лет находятся в зоне повышенного риска и общение с ними, даже из самых лучших побуждений, может обратиться трагическими последствиями для их жизней. Если же есть необходимость передать им продукты питания или медикаменты, лучше всего оставить товары в пакете под дверью.Кроме того, абсолютно всем крайне важно соблюдать рекомендации врачей в отношении правил личной гигиены. Каждый человек должен со всей серьезностью отнестись к вопросу дезинфекции рук, мобильных устройств, поверхностей в доме и рабочего места, поскольку от чистоты будет зависеть здоровье. Также Денис Проценко порекомендовал использовать одноразовые предметы, если в квартире или доме проживает много людей, и не забывать про перчатки в случае посещения магазина или аптеки.Напоследок вирусолог просил не нарушать режим карантина, общаться с пожилыми родственниками по телефону или через видео-связь и сохранять спокойствие.