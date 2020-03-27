Ольга Бузова впервые высказалась о ссоре с сестрой: "Это было просто женское недопонимание"





Еще в прошлом году Ольга Бузова поссорилась со своей сестрой Анной, причем конфликт произошел, когда сестры отдыхали на дорогом курорте. В соцсетях поклонники стали строить догадки, что именно произошло между родными людьми, а сама знаменитость всячески избегала неудобных разговоров. Однако сейчас Ольга Бузова впервые решила рассказать о произошедшем.В интервью Ольга Бузова призналась, что они с сестрой очень разные, а потому ссора была из серии "не поделили печенюшку". По словам артистки, все произошло достаточно быстро, сестра отписалась от певицы в соцсетях, Бузова отписалась в ответ и обо всем узнала армия фолловеров. На самом деле, отметила звезда проекта "Дом-2", это была обычная женская глупость, а сейчас отношения в ее семье уже наладились.