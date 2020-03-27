Вернувшихся из Таиланда россиян отправили на карантин в детский лагерь





Отмечается, что у 29 человек из общей группы имеется подозрение на COVID-19, при этом, сама ситуация едва не спровоцировала конфликт. Толпа граждан стояла за воротами, которые в этот момент закрывают.- говорили некоторые россияне. Одна из девушек решила снять территорию самого лагеря, заявив при этом, что в заключении их держат в «добровольно-принудительном» порядке.Стоит отметить, что за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 196 новых случаев заражения COVID-19. Общая численность заболевших в стране на 27 марта составила 1036 человек.