Вернувшихся из Таиланда россиян отправили на карантин в детский лагерь
Российских путешественников, которые вернулись из Таиланда, в буквальном смысле заточили на карантин в одном из детских лагерей, поскольку медики подозревают у некоторых из них наличие нового типа коронавируса. Как сообщают источники, около 240 человек были отправлены в сахалинский лагерь под названием «Юбилейный».
Отмечается, что у 29 человек из общей группы имеется подозрение на COVID-19, при этом, сама ситуация едва не спровоцировала конфликт. Толпа граждан стояла за воротами, которые в этот момент закрывают. «Вы что делаете?» - говорили некоторые россияне. Одна из девушек решила снять территорию самого лагеря, заявив при этом, что в заключении их держат в «добровольно-принудительном» порядке.
Стоит отметить, что за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 196 новых случаев заражения COVID-19. Общая численность заболевших в стране на 27 марта составила 1036 человек.
Отмечается, что у 29 человек из общей группы имеется подозрение на COVID-19, при этом, сама ситуация едва не спровоцировала конфликт. Толпа граждан стояла за воротами, которые в этот момент закрывают. «Вы что делаете?» - говорили некоторые россияне. Одна из девушек решила снять территорию самого лагеря, заявив при этом, что в заключении их держат в «добровольно-принудительном» порядке.
Стоит отметить, что за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 196 новых случаев заражения COVID-19. Общая численность заболевших в стране на 27 марта составила 1036 человек.
Общество
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:45