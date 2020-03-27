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Свадьба в 15 лет, насилие и побег из Ливана: Алья Адхам рассказала о своем прошлом

Звезда проекта "Дом-2" Алья Адхам откровенно рассказала о своем тяжелом прошлом. Как оказалось, девушке пришлось бежать из Ливана от отца, когда в 15 лет девушку насильно выдали замуж за бизнесмена.
Свадьба в 15 лет, насилие и побег из Ливана: Алья Адхам рассказала о своем прошлом

Придя на проект "Дом-2", Алья Адхам призналась, что у нее была непростая жизнь, но блондинка продолжает верить в любовь, ищет своего избранника и готова построить новые отношения. В детстве мать не интересовалась жизнью девушки и выпивала, а в 14 лет отец увез ее в Ливан. Спустя год проектантку насильно выдали замуж за мужчину, который был старше ее почти на 20 лет, рано лишилась Адхам и девственности.

С мужем Алья Адхам прожила пять лет, была полностью всем обеспечена, ей дали собственный автомобиль и квартиру. Но внутри у девушки назревала депрессия, пользоваться интернетом запретили, как и выходить куда либо, а внутренний ребенок рвался наружу, ведь в 16 лет девочки только начинают влюбляться.

В итоге в 19 лет проектантка продумала план побега из Ливана, причем уговорила своего мужа привезти ее в Россию, так как сильно соскучилась по матери, хотя на самом деле не общалась с ней на протяжении пяти лет. На билет девушка заработала сама, помогая тете своего избранника продавать игрушки в магазине. Садясь в самолет, отметила блондинка, она испытала облегчение, а как только он приземлился, призналась своему мужу, что не любила его и не полюбит.

Отец отказался от Альи Адхам после этих слов и даже расплакался, так как для семьи отказ от избранника оказался позором. Спустя несколько лет Адхам позвонила мужчине и рассказала, что она - уже состоявшаяся личность, сейчас родственники общаются редко.

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Добавил: Joker Сегодня, 16:29

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