Житель Бельгии заразил домашнюю кошку коронавирусом





Во время пресс-конференции Федеральной государственной службы здравоохранения бельгийский вирусолог Стивен Ван Гухт (Steven Van Gucht) сообщил о том, что в городе Льеж в регионе Валлония ветеринары обнаружили COVID-2019 у домашней кошки. Как выяснилось, у ее хозяина начали проявляться первые симптомы коронавируса за неделю до выявления болезни у животного. По словам профессора, инцидент является единичным и вероятность инфицирования кого-либо кроме людей на данный момент отсутствует.Стивен Ван Гухт подчеркнул, что от животного к человеку вирус вряд ли передается, но риск инфицирования домашнего любимца при контакте с заболевшим хозяином может быть, хоть и в редких случаях. Кроме того, по словам российских специалистов, кошки и собаки более уязвимы перед любыми инфекциями, потому рекомендовано соблюдать меры предосторожности даже по отношению к питомцам.Как известно, единственный подобный случай заражения животного был зафиксирован в Китае, где вирус обнаружили у 17-летнего померанского шпица, который успешно излечился от COVID-2019.