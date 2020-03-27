Татьяне Навке поклонники посоветовали пройти обследование после общения с Львом Лещенко

«Очень интересный сериал, сначала может показаться лёгким и ироничным, однако финал заставляет задуматься. Всем рекомендую ознакомиться, если до сих пор этого не сделали», – рассказала фигуристка.

В своей публикации Татьяна Навка призналась, что её беспокоят звонками журналисты, однако она не отвечает. Спортсменка уверена, ажиотаж возник на фоне госпитализации Льва Лещенко, у которого заподозрили коронавирус. Фигуристка не стала паниковать и продолжает со всей своей семьёй соблюдать режим самоизоляции. В это время она наслаждается просмотром сериалов. Звезда поделилась с поклонниками своим мнением по поводу телесериала «Почему женщины убивают?», который её посоветовал поп-король российской эстрады Филипп Киркоров.Она также призвала поклонников соблюдать режим самоизоляции и помогать пожилым людям по мере возможности. Однако нашлись и те, кто посоветовал Навке сдать тест на определение коронавируса, поскольку она контактировала со Львом Лещенко. Знаменитость решила резко ответить на критику и рекомендовала автору комментария самому пройти обследование.