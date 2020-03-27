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34-летняя ведущая «Дом-2» Ольга Бузова стала самой популярной российской звездой в Instagram

Новость певице Ольге Бузовой о том, что она первая в числе российских звезд набрала 20 миллионов подписчиков, сообщил Давид Манукян. Таким образом, певица стала самой популярной и превзошла всех своих коллег по сцене.

34-летняя ведущая «Дом-2» Ольга Бузова стала самой популярной российской звездой в Instagram

Ольга Бузова достаточно популярна. Она совмещает сразу несколько видов деятельности, а именно записывает собственные песни, снимает клипы, а также работает ведущей на телеканале ТНТ. Кроме того, Ольга Бузова ведет активную страницу в социальной Сети Instagram. И вот стало известно, что теледива смогла перешагнуть отметку в 20 миллионов подписчиков.

О случившемся событии Ольге Бузовой сказал Давид Манукян. Он начал говорить своей возлюбленной, что у нее 20-ть миллионов и в итоге звезда спросила: «Почему 20 миллионов, когда я дома, смыла макияж и ем сыр?». Ольга подчеркнула, что думала, этой цифры она сможет достигнуть только к завтрашнему дню.


В итоге Ольга Бузова заявила, что даже и не могла подумать, что когда-нибудь станет настолько популярной и известной. Певица также подчеркнула, что чувствует себя счастливой, потому что любит и любима.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:23

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