ЕГЭ 2020 в России перенесут на июнь из-за коронавируса





В нынешнем году Единый государственный экзамен в России планировалось проводить в три этапа. Так, досрочный этап ЕГЭ должен был пройти с 20 марта по 13 апреля 2020 года, а вот его основной этап приходился на период с 25 мая по 29 июня. Наконец, третий дополнительный этап был назначен на 4-22 сентября. Однако из-за распространения COVID-19 эти сроки будут сдвинуты.Немногим ранее заместитель профильного комитета Государственной думы Борис Чернышев уже направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой письмо, в котором предлагает перенести основной период проведения экзамена на август. По утверждению парламентария, дистанционное обучение, которое введено в рамках ограничительных мер и борьбы с распространением инфекции, не позволяет выпускникам полноценно подготовиться к сдаче важнейшего теста.Стоит напомнить, что в связи с введенным в России режимом повышенной готовности из-за риска распространения COVID-19, во всех регионах ученики школ и вузов переведены на дистанционное обучение.