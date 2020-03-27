Колонна российских военных медиков отправилась в Бергамо для помощи в итальянских госпиталях





В среду 25 марта 150 военных медиков из Российской Федерации были направлены в итальянский город Бергамо в северном регионе Ломбардии. Отечественные специалисты намерены помочь своим зарубежным коллегам в борьбе с коронавирусом. Как известно, врачи будут работать в госпитале Национальной ассоциации альпийских стрелков, о чем заявил государственный деятель Аттилио Фонтана во время пресс-конференции.В оборонном ведомстве сообщили, что специальные костюмы российских медиков соответствуют всем необходимым критериям для защиты в регионе повышенного риска. Кроме того, колонна РХБ, которой в общей сложности необходимо преодолеть около 600 километров, сопровождается итальянскими карабинерами (Arma dei Carabinieri) для обеспечения полной безопасности.Как известно, в составе российской техпомощи есть 22 единицы специального оборудования, включая аппараты для проведения анализов и мобильные устройства для дезинфекции инструментов.