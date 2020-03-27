«Такое невозможно скрывать»: Елена Малышева высказалась о количестве зараженных COVID-19 в России





На уточняющий вопрос от ведущей о том, оправдана ли паника по поводу нового вируса среди россиян, Малышева отметила, что у нас в стране пока нет таких вспышек заболевания, которые наблюдаются в Западной Европе. По ее словам, в стране с распространением болезни дела обстоят нормально, несмотря на то, что в обществе распространяются фейки о сокрытии реального числа заболевших от населения. «Такое невозможно скрывать. Это можно сказать точно по ситуации в Италии или Китае, когда медучреждения завалены пациентами. Можно говорить людям что угодно, но пациенты сами снимут видео из больниц и опубликуют в Сети», - подчеркнула она.Ведущая популярной программы «Жить здорово» также отметила, что существует риск более широкого распространения инфекции, тем более, что тесты делают лишь тем пациентам, которые вернулись из основных очагов распространения вируса или контактировали с больными. Кроме того, анализы на коронавирус проводят людям с пневмонией. В связи с этим она дала совет для тех, кто уже заболел., - подытожила Елена Малышева.