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Кинологи дали рекомендации россиянам по выгулу собак во время карантина

В России принято решение усилить меры борьбы с коронавирусом. Люди должны вести режим самоизоляции и ограничить выходы на улицу. Кинологи рассказали, как россиянам избежать заражения во время выгула собак.

Кинологи сообщают, собак необходимо выгуливать или ранним утром, либо поздно вечером. В это время меньше вероятности с кем-то контактировать. Людям пожилого возраста рекомендуется на время карантина доверить животных специальным центрам передержки или попросить молодых родственников и друзей позаботиться о питомце.

Выходя на улицу, собаку нужно оснастить намордником и обращать внимание, чтобы она ничего не подбирала с земли. Не стоит тактильно контактировать с животным, ограничить частое трение и облизывание рук человека. Для прогулки лучше всего использовать спецодежду. Это сокращает контакт шерсти с внешней средой. При выгуле собаки волонтёрам необходимо применять специальный знак, к примеру ленту желтого цвета. Её прикрепляют на одежду или поводок. Это сигнал для других людей, что собака и волонтер не желают общаться с окружающими. После возвращения с прогулки следует тщательно вымыть лапы и попону пса.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:58

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