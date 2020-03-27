Звезда «Дом-2» Ира Пингвинова избила Диму Чайкова





Молодые люди относительно недавно расстались. Во время собрания на Лобном месте Ирина Пингвинова набросилась на Диму Чайкова из-за того, что он сказал об ассоциации бывшей девушки с собакой. По словам парня, Ира напоминает ему чихуахуа, которая просто выбегает на улицу и начинает беспричинно лаять.Подобное сравнение естественно не понравилось Пингвиновой. В итоге Ира всячески пыталась ударить молодого человека сначала руками, а потом и всеми подручными средствами, которые были рядом. Коллеги по телестройке попытались удержать брюнетку, чтобы она не нанесла серьезных увечий молодому человеку.Чтобы себя обезопасить Чайков пересел подальше от Пингвиновой. Однако красотка все равно сказала все, что думает об этом. Она сказала, для нее Дима не мужчина, а мальчик, который ее оскорбляет, но она не хочет, чтобы так происходило.За слова, которые сказал Дима Чайков его, поругал и ведущий проекта «Дом-2» Антон Беккужев. Он отметил, что поведение парня мерзко, ведь еще недавно он говорил о своих чувствах по отношению к ней.