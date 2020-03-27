АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.96 USD 78.72
Курс валют на 27.03.2020

Звезда «Дом-2» Ира Пингвинова избила Диму Чайкова

Звезде скандального проекта «Дом-2» Ире Пингвиновой надоело то, что ее постоянно оскорбляет ее молодой человек и даже сравнивает ее с собакой. В итоге прямо во время общего собрания на Лобном месте Ира кинулась на Диму с кулаками.

Звезда «Дом-2» Ира Пингвинова избила Диму Чайкова

Молодые люди относительно недавно расстались. Во время собрания на Лобном месте Ирина Пингвинова набросилась на Диму Чайкова из-за того, что он сказал об ассоциации бывшей девушки с собакой. По словам парня, Ира напоминает ему чихуахуа, которая просто выбегает на улицу и начинает беспричинно лаять.

Подобное сравнение естественно не понравилось Пингвиновой. В итоге Ира всячески пыталась ударить молодого человека сначала руками, а потом и всеми подручными средствами, которые были рядом. Коллеги по телестройке попытались удержать брюнетку, чтобы она не нанесла серьезных увечий молодому человеку.

Чтобы себя обезопасить Чайков пересел подальше от Пингвиновой. Однако красотка все равно сказала все, что думает об этом. Она сказала, для нее Дима не мужчина, а мальчик, который ее оскорбляет, но она не хочет, чтобы так происходило.


За слова, которые сказал Дима Чайков его, поругал и ведущий проекта «Дом-2» Антон Беккужев. Он отметил, что поведение парня мерзко, ведь еще недавно он говорил о своих чувствах по отношению к ней.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:41

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал 3 правила защиты от…
Популярность мессенджера WhatsApp резко возросла из-за…
Вернувшихся из Таиланда россиян отправили на карантин в детский…
Житель Бельгии заразил домашнюю кошку…
Ольга Бузова впервые высказалась о ссоре с сестрой: "Это было просто женское…
Татьяне Навке поклонники посоветовали пройти обследование после общения с Львом…
Свадьба в 15 лет, насилие и побег из Ливана: Алья Адхам рассказала о своем…
ЕГЭ 2020 в России перенесут на июнь из-за…
34-летняя ведущая «Дом-2» Ольга Бузова стала самой популярной российской звездой в…
Колонна российских военных медиков отправилась в Бергамо для помощи в итальянских…
«Такое невозможно скрывать»: Елена Малышева высказалась о количестве зараженных COVID-19 в…
«Ванна с лепестками роз»: Евгений Петросян и Татьяна Брухунова раскрыли подробности отдыха в…
Кинологи дали рекомендации россиянам по выгулу собак во время…
«Так не поступают»: Певица Maruv раскритиковала позицию властей Украины из-за невозможности вернуться…
Ученые: Передать коронавирус людям могли…
Звезда «Дом-2» Ира Пингвинова избила Диму…
Актриса Наталья Белохвостикова : "Причина большой беды России в отказе снимать пожилых…
Назван ТОП-10 самых экологичных автомобилей российского…
"Ты всегда сражался за меня": Андрей Разин поздравил Александра Добрынина с…
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина самоизолировалась в сочинском…
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился…
"Крик о своей любви": Наталья Подольская рассказала о важности для нее песни "Останься со…
Ученые в Томске разработали новую технологию, позволяющую родить ребенка после рака…
Фигуристка Ирина Слуцкая считает родительские чаты настоящим…
"Нельзя сейчас относиться халатно к ситуации": Анна Хилькевич призвала людей соблюдать правила…
Доктор Мясников: “Пневмония становится причиной смерти зараженных коронавирусом…
Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом в клинику Берлина после тура в…
"Как закалялась сталь": Ани Лорак вспомнила о своих первых уроках…
Просмотреть все новости