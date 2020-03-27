«Ванна с лепестками роз»: Евгений Петросян и Татьяна Брухунова раскрыли подробности отдыха в ОАЭ
Российский артист Евгений Петросян вместе со своей молодой супругой Татьяной Брухуновой раскрыли подробности своего медового месяца в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Молодожёны поделились десятками фотографий и видео с отдыха в личных блогах Instagram.
В декабре прошлого года народный артист Российской Федерации в возрасте 74 лет женился в пятый раз на Татьяне Брухуновой, работающей его личной помощницей. Отравиться в свадебное путешествие сразу после регистрации брака паре не удалось в силу обстоятельств, в том числе из-за рабочих вопросов. Однако в начале марта молодожёны все же улетели на отдых в теплые края. Евгений Петросян регулярно публиковал записи в личном блоге Instagram, делясь незабываемыми ощущениями, которые он испытал впервые, как поездка на верблюде. В то же время Татьяна Брухунова приоткрыла занавес романтической стороны их медового месяца.
Как выяснилось, Евгений Петросян исполнил мечту своей молодой жены и в честь дня рождения повел именинницу в знаменитый парк цветов, площадью 7 гектаров, а Татьяна Брухунова, в свою очередь, подготовила сюрприз для супруга в гостиничном номере. В разделе stories личного блога она продемонстрировала, как бросает лепестки роз в заполненную ванную, подразумевая совместное продолжение вечера в интимной обстановке.
Как известно, после возвращения молодожён в Россию сразу возник слух, будто у пары родился сын и телеведущий Иван Ургант даже поздравил «молодых родителей», в особенности Евгения Петросяна, с рождением первенца.
В декабре прошлого года народный артист Российской Федерации в возрасте 74 лет женился в пятый раз на Татьяне Брухуновой, работающей его личной помощницей. Отравиться в свадебное путешествие сразу после регистрации брака паре не удалось в силу обстоятельств, в том числе из-за рабочих вопросов. Однако в начале марта молодожёны все же улетели на отдых в теплые края. Евгений Петросян регулярно публиковал записи в личном блоге Instagram, делясь незабываемыми ощущениями, которые он испытал впервые, как поездка на верблюде. В то же время Татьяна Брухунова приоткрыла занавес романтической стороны их медового месяца.
Как выяснилось, Евгений Петросян исполнил мечту своей молодой жены и в честь дня рождения повел именинницу в знаменитый парк цветов, площадью 7 гектаров, а Татьяна Брухунова, в свою очередь, подготовила сюрприз для супруга в гостиничном номере. В разделе stories личного блога она продемонстрировала, как бросает лепестки роз в заполненную ванную, подразумевая совместное продолжение вечера в интимной обстановке.
Как известно, после возвращения молодожён в Россию сразу возник слух, будто у пары родился сын и телеведущий Иван Ургант даже поздравил «молодых родителей», в особенности Евгения Петросяна, с рождением первенца.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:03