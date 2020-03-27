«Так не поступают»: Певица Maruv раскритиковала позицию властей Украины из-за невозможности вернуться домой





По словам исполнительницы, после гастролей по России она лишилась возможность вернуться домой, а в украинском консульстве ей отказались предоставить соответствующую помощь. «Они твердят одну и ту же фразу, дескать, кто хотел выехать, тот уже выехал. Так не поступают», - эмоционально высказалась Анна Корсун о сложившейся ситуации. По мнению артистки, подобным образом украинские дипломаты относятся только к тем соотечественникам, которые находятся в соседней России. «У меня точно такой же паспорт, как и у них, поэтому мне Конституцией гарантированы те же права», - добавила она.Стоит напомнить, что официально Киев недавно принял решение о введении в стране режима чрезвычайной ситуации, чтобы закрыть любое авиационное или железнодорожное сообщение с внешним миром.