Ученые: Передать коронавирус людям могли панголины





Как свидетельствуют результаты исследования специалистов из университета Шаньтоу и ряда других научных центров, панголины вполне могут оказаться реальными переносчиками коронавируса. При этом сами исследователи называют свои выводы неоднозначными и требующими дополнительной проверки. Подавляющее большинство экспертов на данный момент сходятся во мнении о том, что штамм SARS-CoV-2 мог попасть к людям именно от летучих мышей, но для такого заражения требуется наличие еще одного носителя – промежуточного, - в организме которого вирус изменится и обретет способность заражать человека. В прежних эпидемиях, спровоцированных вирусами MERS и SARS, в роли таких промежуточных звеньев выступили одногорбые верблюды и пальмовые циветты, у которых структура вируса на 99,8% была идентична той, которой заразились люди.Прежде было принято считать, что вирус от летучих мышей был передан людям змеями, невзирая на то, что такая инфекция поражает лишь птиц и млекопитающих. Поиск реального переносчика затруднен еще и в связи с тем, что рынок в китайском Ухане, который считается первичным источником вспышки заболевания, был ликвидирован властями. При этом отмечается, что в КНР мясо панголинов давно является очень популярным деликатесом, более того, в традиционной медицине повсеместно используется чешуя с панциря этих животных, которые ввозятся в Китай с территории Малайзии чаще всего из-за нарушения закона.