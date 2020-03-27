Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом



Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Британский политик Александр Борис де Пфеффель-Джонсон, более известный как Борис Джонсон, записал видео-обращение для своих подписчиков в Twitter. По его словам, за последние 24 часа у него проявились первые симптомы коронавируса и тест на COVID-2019 оказался положительным. Однако заболевание не помешает премьер-министру Великобритании продолжать выполнять свои обязанности в правительстве, так как он намерен работать удаленно через конференц-связь. Напоследок политик сказал, что будет находиться в самоизоляции и побудил читателей блога также не выходить из своих домов без крайней необходимости.Меньше чем за один час после публикации запись просмотрело более 115 тысяч человек. Многие пользователи Сети поддержали премьер-министра и пожелали ему скорейшего выздоровления.Как известно, сегодня, 27 марта был госпитализирован немецкий вокалист Тилль Линдеманн из группы Rammstein, который также заболел коронавирусом.