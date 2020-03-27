Назван ТОП-10 самых экологичных автомобилей российского рынка





Так, лидером этого рейтинга стал внедорожник Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, который оснащается высокопроизводительной гибридной силовой установкой суммарной мощностью 680 л.с. Несмотря на столь внушительные технические показатели и завидную динамику, эта модель является довольно экологичной и даже способна проехать до 40 километров пути на одной электротяге при нулевых выбросах в атмосферу. Вторым оказался Jaguar XE R-Dynamic S с дизельным двигателем, который обеспечивает максимальную экономичность и расходует при движении по трассе всего 3,7 литра топлива на 100 километров пути. Тройку лидеров замыкает Mercedes E-Class All-Terrain с дизельным двигателем мощностью 194 л.с., который, по словам специалистов, прекрасно подходит не только для длительных путешествий, но и для динамичной езды по городу.В рейтинг также попали Land Rover Discovery Sport с двигателем, соответствующим стандарту Евро-6, а также Audi Q3 с довольно экономичным 1,5-литровым силовым агрегатом. Далее следуют чешский кроссовер Skoda Kodiaq Style Plus, баварский кросс-компакт BMW X3 M40d, дизельный Volkswagen Caddy Trendline, а также Mitsubishi Pajero Sport Invite с дизельной установкой. Последнее место досталось небольшому сити-кару Smart Fortwo III Passion со скромным 90-сильным бензиновым мотором