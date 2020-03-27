Актриса Наталья Белохвостикова : "Причина большой беды России в отказе снимать пожилых актёров"
Недавно актриса Наталья Белохвостикова в одном из интервью высказалась по поводу российского кинематографа после смерти артистки Инны Макаровой. В последнее время знаменитость почти не приглашали сниматься в фильмах.
Актриса Наталья Белохвостикова отмечает, что в России на людей пожилого возраста предпочитают не обращать внимание. Старшие деятели культуры становятся не интересными и никому не нужными.
Актриса Наталья Белохвостикова отмечает, что в России на людей пожилого возраста предпочитают не обращать внимание. Старшие деятели культуры становятся не интересными и никому не нужными.
«Я вижу, что как в других странах актёры и музыканты востребованы до последнего. В каком бы состоянии здоровья они не находились, а их принимает зритель. У нас о пожилых забывают, ведь дорога молодым», - сообщила актриса.Она также добавила, Инна Макарова является не единственной, кого перестали со временем приглашать на съёмки. Актриса утверждает, в российском кинематографе забывают даже тех, кто раньше прославлял его. Причина большой беды страны именно в этом. Стоит отметить, что Белохвостикова знала Инну Макарову с юности, поскольку училась с её дочерью Натальей на одном курсе. Для нее актриса была близким человеком, по этой причине смерть коллеги стала слишком сильным ударом. Об этом сообщает портал Глобалмск.ру.