Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина самоизолировалась в сочинском санатории





По словам Людмилы Поргиной, все отдыхающие, в том числе и она сама, носят маски, моют руки и выполняют все рекомендации для снижения риска заражения вирусом. Однако покидать территорию санатория строго запрещено, а питаться позволено только в том корпусе, в котором она проживает. Кроме того, находиться в самоизоляции заслуженной артистке РФ придется до конца отдыха, поскольку правительство приостановило работу всех курортных комплексов до 1 июня 2020 года.В то же время, российская актриса сохраняет положительный настрой, так как убеждена, что залог хорошего самочувствия заключается позитиве и бодрости духа. Она отметила:Примечательно, что Людмила Поргина не опускает рук из-за непростых личных обстоятельств. После смерти Николая Караченцова в октябре 2018 года вдова стала продолжать опекать его друга и коллегу по фильму «Человек с бульвара Капуцинов» Николая Астапова, который так же попал в тяжёлую аварию, а затем перенёс инсульт.