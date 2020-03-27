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Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина самоизолировалась в сочинском санатории

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина была вынуждена самоизолироваться в санатории. Как известно, объявленный карантин из-за коронавируса застал актрису на отдыхе в Сочи, и теперь ей запрещено выходить за пределы территории комплекса еще 2 недели.
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина самоизолировалась в сочинском санатории

По словам Людмилы Поргиной, все отдыхающие, в том числе и она сама, носят маски, моют руки и выполняют все рекомендации для снижения риска заражения вирусом. Однако покидать территорию санатория строго запрещено, а питаться позволено только в том корпусе, в котором она проживает. Кроме того, находиться в самоизоляции заслуженной артистке РФ придется до конца отдыха, поскольку правительство приостановило работу всех курортных комплексов до 1 июня 2020 года.

В то же время, российская актриса сохраняет положительный настрой, так как убеждена, что залог хорошего самочувствия заключается позитиве и бодрости духа. Она отметила: «Панике я не поддаюсь, о плохом не думаю, радуюсь каждому дню и верю в лучшее».

Примечательно, что Людмила Поргина не опускает рук из-за непростых личных обстоятельств. После смерти Николая Караченцова в октябре 2018 года вдова стала продолжать опекать его друга и коллегу по фильму «Человек с бульвара Капуцинов» Николая Астапова, который так же попал в тяжёлую аварию, а затем перенёс инсульт.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:17

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