Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом в клинику Берлина после тура в РФ
Солист группы Rammstein был госпитализирован в клинику Берлина. По сообщениям СМИ, у Тилля Линдеманна были обнаружены симптомы коронавируса.
Музыкант находится на карантине в отделении интенсивной терапии. Перед такими событиями Линдеманн порадовал фанатов своими выступлениями в Москве.
Несмотря на запрет со стороны властей из-за эпидемии, звезда попросил дать ему возможность провести два концерта.
Музыкант находится на карантине в отделении интенсивной терапии. Перед такими событиями Линдеманн порадовал фанатов своими выступлениями в Москве.
Несмотря на запрет со стороны властей из-за эпидемии, звезда попросил дать ему возможность провести два концерта.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:43