"Крик о своей любви": Наталья Подольская рассказала о важности для нее песни "Останься со мной"

Недавно Наталья Подольская выпустила новый альбом под названием "Плачь". Сегодня певица решила рассказать об одной из песен, которая входит в этот музыкальный сборник. Возлюбленная Владимира Преснякова опубликовала видео, на котором звучит композиция "Останься со мной". В комментарии она рассказала, что песня была написана ее близкой подругой и является своего рода криком о любви.В конце публикации Наталья Подольская сообщила, что на композицию "Останься со мной" уже снят клип и скоро фанаты его увидят. Подписчики написали, что с нетерпением ждут премьеру и поблагодарили исполнительницу за откровенность. Многие написали, что альбом "Плачь" получился очень эмоциональным и буквально "запал им в душу". Меньше чем за час публикацию супруги Владимира Преснякова просмотрели почти 11 000 раз.