"Крик о своей любви": Наталья Подольская рассказала о важности для нее песни "Останься со мной"
Наталья Подольская рассказала своим поклонникам в Instagram о важности для нее песни "Останься со мной". Исполнительница отметила, что это композиция своего рода крик о любви.
Недавно Наталья Подольская выпустила новый альбом под названием "Плачь". Сегодня певица решила рассказать об одной из песен, которая входит в этот музыкальный сборник. Возлюбленная Владимира Преснякова опубликовала видео, на котором звучит композиция "Останься со мной". В комментарии она рассказала, что песня была написана ее близкой подругой и является своего рода криком о любви.
В конце публикации Наталья Подольская сообщила, что на композицию "Останься со мной" уже снят клип и скоро фанаты его увидят. Подписчики написали, что с нетерпением ждут премьеру и поблагодарили исполнительницу за откровенность. Многие написали, что альбом "Плачь" получился очень эмоциональным и буквально "запал им в душу". Меньше чем за час публикацию супруги Владимира Преснякова просмотрели почти 11 000 раз.
Недавно Наталья Подольская выпустила новый альбом под названием "Плачь". Сегодня певица решила рассказать об одной из песен, которая входит в этот музыкальный сборник. Возлюбленная Владимира Преснякова опубликовала видео, на котором звучит композиция "Останься со мной". В комментарии она рассказала, что песня была написана ее близкой подругой и является своего рода криком о любви.
В конце публикации Наталья Подольская сообщила, что на композицию "Останься со мной" уже снят клип и скоро фанаты его увидят. Подписчики написали, что с нетерпением ждут премьеру и поблагодарили исполнительницу за откровенность. Многие написали, что альбом "Плачь" получился очень эмоциональным и буквально "запал им в душу". Меньше чем за час публикацию супруги Владимира Преснякова просмотрели почти 11 000 раз.