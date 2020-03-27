Фигуристка Ирина Слуцкая считает родительские чаты настоящим злом

Ирина Слуцкая на своей странице в Instagram опубликовала снимок с дочерью Варварой. В своём посте спортсменка отметила, что главным злом являются родительские чаты. Она отмечает, иногда приходится перечитывать 200-300 сообщений, чтобы вникнуть в суть разговора. Фигуристка добавляет, у неё есть два чата, в котором общение происходит по-разному. В одном родители пишут четко и решают все вопросы оперативно, а в другом - они может столкнуться с агрессией.Также телеведущая вспомнила, как на выпуск из детского сада кто-то предложил приобрести карандаши по 5 тысяч рублей. Однако спортсменке это не понравилось и она выразила своё негодование на что получила в ответ: «Купи своему ребенку раскраску». Депутат отмечает, необходимо иметь сильный характер, чтобы выступить против такого поведения, и не стоит бояться покинуть родительский чат, если что-то не нравится. Она призвала родителей уважать друг друга и не тратить время на пустую переписку. Поклонники телеведущей поддержали её возмущение и отметили, что много раз сталкивались с агрессией со стороны других родителей, однако и хороших людей много в таких чатах, которые помогут и подскажут, если это необходимо.