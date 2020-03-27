Доктор Мясников: “Пневмония становится причиной смерти зараженных коронавирусом пенсионеров”





Разновидности опасного заболевания, ставшего причиной пандемии, могут вызывать поражение органов дыхания, а также уровень смертности достигает 10%. Для пожилых людей пневмония опасна, несмотря источник заражения в виде любых вирусов или бактерий.Доктор Мясников отметил, что ежегодно от данного заболевания умирают 2 млн человек. Если сравнить показатели с коронавирусом, можно заметить, что число летальных исходов в результате пандемии составило 4%, но 25% пенсионеров покинули этот мир из-за вирусной или бактериальной пневмонии.