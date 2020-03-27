"Нельзя сейчас относиться халатно к ситуации": Анна Хилькевич призвала людей соблюдать правила карантина

Анна Хилькевич возмущена поведением людей во время карантина. Знаменитость рассказала, что накануне она с мужем Артуром Волковым ехала на машине по городу и видела огромное количество россиян, которые общаются и гуляют, дети играют на площадках, молодежь ходит по ресторанам и кафе. Актриса призвала всех прекратить это делать и сидеть дома. Она отметила, что карантин - это не каникулы. От поведения граждан зависят сотни тысяч жизней людей. Анна Хилькевич сообщила, что остановить рост инфицирования можно только с помощью самоизоляции.Звезда "Универа" отметила, что у нее 9 миллионов подписчиков и она будет молиться, чтобы они восприняли ее публикацию серьезно и оставались в безопасности. Также Анна Хилькевич написала: "Если кто-то до сих пор не понимает, до чего может довести халатность и неверие в опасность ситуации, то почитайте про Италию. Страшно, что происходит там - это огромная трагедия".