"Как закалялась сталь": Ани Лорак вспомнила о своих первых уроках вокала

Ани Лорак пользуется огромной популярность у пользователей Сети и имеет большую аудиторию слушателей. Певица любит своих преданных поклонников и часто с ними общаться в социальных сетях. Сегодня знаменитость опубликовала черно-белое видео, на котором она занимается в музыкальной школе. В комментарии исполнительница рассказала, что на ролике ей всего 15 лет и это ее первые уроки вокала. В конце публикации Ани Лорак написала: "Как закалялась сталь".Подписчик восхитились вокальными талантами певицы. Некоторые отметил, что именно уроки вокала сделали из обычной девушки настоящую звезду эстрады, которая по праву может называть себя "Дивой". Также одни написали, что Ани Лорак практически не изменилась, а другие отметили, что она стала более уверенной в себе. Ролик исполнительницы уже просмотрели более 70 000 пользователей Сети.