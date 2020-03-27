АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.96 USD 78.72
Курс валют на 27.03.2020

"Как закалялась сталь": Ани Лорак вспомнила о своих первых уроках вокала

Ани Лорак в социальной сети Instagram вспомнила о своих первых уроках вокала, которые она брала в пятнадцатилетнем возрасте. В комментарии известная исполнительница написала, что именно так закалялась сталь.
"Как закалялась сталь": Ани Лорак вспомнила о своих первых уроках вокала

Ани Лорак пользуется огромной популярность у пользователей Сети и имеет большую аудиторию слушателей. Певица любит своих преданных поклонников и часто с ними общаться в социальных сетях. Сегодня знаменитость опубликовала черно-белое видео, на котором она занимается в музыкальной школе. В комментарии исполнительница рассказала, что на ролике ей всего 15 лет и это ее первые уроки вокала. В конце публикации Ани Лорак написала: "Как закалялась сталь".

Подписчик восхитились вокальными талантами певицы. Некоторые отметил, что именно уроки вокала сделали из обычной девушки настоящую звезду эстрады, которая по праву может называть себя "Дивой". Также одни написали, что Ани Лорак практически не изменилась, а другие отметили, что она стала более уверенной в себе. Ролик исполнительницы уже просмотрели более 70 000 пользователей Сети.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина самоизолировалась в сочинском…
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился…
"Крик о своей любви": Наталья Подольская рассказала о важности для нее песни "Останься со…
Ученые в Томске разработали новую технологию, позволяющую родить ребенка после рака…
Фигуристка Ирина Слуцкая считает родительские чаты настоящим…
"Нельзя сейчас относиться халатно к ситуации": Анна Хилькевич призвала людей соблюдать правила…
Доктор Мясников: “Пневмония становится причиной смерти зараженных коронавирусом…
Тилль Линдеманн госпитализирован с коронавирусом в клинику Берлина после тура в…
"Как закалялась сталь": Ани Лорак вспомнила о своих первых уроках…
«Мне хватает проблем»: Лариса Гузеева покинула студию «Давай поженимся» из-за оскорблений…
Вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия рассказала, как похудела на 17…
Легендарный долгожитель Volkswagen Transporter отмечает…
"Я восхищаюсь тобой": Екатерина Варнава поздравила Полину Гагарину с днем…
Актера и депутата Николая Губенко госпитализировали в больницу в…
В Сеть утекли патентные изображения обновленного Chevrolet…
Ида Галич ответила Ольге Бузовой после конфликта: "Оля не снималась у меня во…
Внук Инны Макаровой Иван Бурляев не придёт на её похороны из-за…
«Союзмультфильм» покажет три новых мультфильма во время карантина на YouTube-…
"Снял самостоятельно на мобильный телефон": Максим Фадеев представил фанатам клип на русскую версию песни…
В Москве кассир обменника сбежала с 3 миллионами рублей…
Сын Аниты Цой Сергей подрался в супермаркете с покупателем из-за дефицитных…
Индийский кардиолог Теджас Пател провёл первую в истории дистанционную…
Отмечающая 52-летие Алика Смехова: "Рождение в Международный день театра предначертало мою…
Ирландские ученые обнаружили причинно-следственную связь между ожирением и раком…
Контактировавший с Львом Лещенко Дмитрий Рогозин проверился на…
Звезда «Дом-2» Оля Рапунцель готовит грандиозный сюрприз на день рождения…
Учёные из университета Стэнфорда смогли "омолодить" клетки…
Юлия Проскурякова о состоянии Игоря Николаева: "До официального диагноза никакой информации давать не…
Просмотреть все новости