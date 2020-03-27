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«Мне хватает проблем»: Лариса Гузеева покинула студию «Давай поженимся» из-за оскорблений невесты

Лариса Гузеева покинула студию «Давай поженимся» из-за оскорблений невесты. По словам телеведущей, ей хватает проблем, потому терпеть унижение со стороны участниц она не намерена.
«Мне хватает проблем»: Лариса Гузеева покинула студию «Давай поженимся» из-за оскорблений невесты

В новом выпуске программы «Давай поженимся», опубликованном на официальном канале в YouTube, главная героиня назвала экспертов некомпетентными. Более того, участница заявила, будто телеведущие унижают всех, кто приходит к ним в студию, и даже предсказала им закрытие передачи, так называемую «блокировку», до конца 2020 года. Лариса Гузеева не стала терпеть оскорбление и остановила съемочный процесс, со словами: «Мне хватает проблем, и психика моя расшатана». В то же время, астролог Василиса Володина назвала монолог невесты «потоком сознания».

Спустя некоторое время 60-летняя Заслуженная артистка России Лариса Гузеева вернулась в студию и посоветовала участнице, которая считает себя духовным наставником, остановить свой выбор избранника на мужчине с образованием психиатра, подразумевая, что с «неподготовленным человеком» у нее отношения вряд ли сложатся. Напоследок телеведущая призналась, что «ей не по себе» и она хочет поскорее уйти со съемочной площадки.

Как известно, российская актриса с 6 октября 2008 года работает телеведущей на «Первом канале» в программе «Давай поженимся!», за что в 2009 году стала лауреатом национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:30

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