«Мне хватает проблем»: Лариса Гузеева покинула студию «Давай поженимся» из-за оскорблений невесты





В новом выпуске программы «Давай поженимся», опубликованном на официальном канале в YouTube, главная героиня назвала экспертов некомпетентными. Более того, участница заявила, будто телеведущие унижают всех, кто приходит к ним в студию, и даже предсказала им закрытие передачи, так называемую «блокировку», до конца 2020 года. Лариса Гузеева не стала терпеть оскорбление и остановила съемочный процесс, со словами:. В то же время, астролог Василиса Володина назвала монолог невесты «потоком сознания».Спустя некоторое время 60-летняя Заслуженная артистка России Лариса Гузеева вернулась в студию и посоветовала участнице, которая считает себя духовным наставником, остановить свой выбор избранника на мужчине с образованием психиатра, подразумевая, что с «неподготовленным человеком» у нее отношения вряд ли сложатся. Напоследок телеведущая призналась, что «ей не по себе» и она хочет поскорее уйти со съемочной площадки.Как известно, российская актриса с 6 октября 2008 года работает телеведущей на «Первом канале» в программе «Давай поженимся!», за что в 2009 году стала лауреатом национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий ток-шоу».