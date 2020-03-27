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Легендарный долгожитель Volkswagen Transporter отмечает 70-летие

Самый старый коммерческий транспорт в модельном ряду немецкого концерна Volkswagen – микроавтобус Transporter, - отмечает свой 70-летний юбилей. По времени своего нахождения на конвейере эта модель вполне сравнима с такими легендами, как пикапы Ford F-Series или полноразмерные внедорожники Chevrolet Suburban.

В честь юбилея одной из самых старых своих моделей немецкие автопроизводитель решил выпустить специальную версию, подчеркивая, что за 70 лет производства этого автомобиля он был выпущен тиражом более 13 миллионов экземпляров. На данный момент именно Volkswagen Transporter является тем самым транспортным средством, которое обладает самой богатой историей среди всех коммерческих автомобилей марки.

Первый образец этого микроавтобуса был выпущен с конвейера компании 8 марта 1950 года. Примечателен и тот факт, что на рынках некоторых стран он продавался под разными названиями. К примеру, одним из самых известных является название Volkswagen Bulli, встречались также варианты Microbus и Kombi.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:18

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