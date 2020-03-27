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Вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия рассказала, как похудела на 17 килограммов

Вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия рассказала, как похудела на 17 килограммов в stories личного блога Instagram. По словам певицы, прийти в обычную форму после родов ей удалось благодаря полному отказу от сахара, мучного, и соблюдения белковой диеты.
Вокалистка группы «А’Студио» Кети Топурия рассказала, как похудела на 17 килограммов

Российская и грузинская исполнительница впервые решилась на так называемый "блиц-опрос" в разделе stories своего блога. Певица предложила своим подписчикам задать ей вопросы, на которые она ответит в режиме реального времени. Как оказалось, больше всего поклонников Кети Топурии интересует, как ей удается поддерживать модельную физическую форму, в особенности после рождения дочери – Оливии. По словам вокалистки «А’Студио», от 17 лишних килограммов она избавилась всего за 3 месяца благодаря белковой диете и ограничению в углеводах.

Кети Топурия рассказала, что на данный момент ее вес немного превышает норму, так как на карантине она «уже успела набрать 3 килограмма». Но в целом певице удается держать «свои 54», поскольку она выработала привычку пить много воды, питаться полезными продуктами и вести активный образ жизни. Кроме того, вокалистка отметила, что ее рацион основан на большом количестве овощей и не сладких фруктах.

Напоследок Кети Топурия призналась в главном секрете своей стройности – одежда оверсайз. По словам бывшей возлюбленной Гуфа, даже если и появляются лишние килограммы, их легко скрыть под правильно подобранными вещами, но на самом деле у нее «от природы тонкие ноги и руки».

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:24

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