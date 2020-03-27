Актера и депутата Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке





О госпитализации Губенко стало известно от его коллеги по городской думе Евгения Герасимова, который отметил, что народный артист был доставлен в медцентр с подозрением на пневмонию. Однако информации о том, спровоцирована ли болезнь вирусом COVID-19 пока нет, ее еще предстоит определить. Кроме того, депутат отметил, что его коллегу доставили в медицинское учреждение вместе с супругой Жанной Губенко. Наконец, отмечает Герасимов, для 78-летнего Николая Николаевича данная ситуация представляет опасность, поскольку совсем недавно он уже перенес болезнь и организм может быть ослаблен.Стоит также отметить, что Николай Губенко был последним главой Минкульта СССР. Кроме того, артист в свое время основал «Сотружество актеров Таганки», которым руководит по сей день.