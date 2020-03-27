"Я восхищаюсь тобой": Екатерина Варнава поздравила Полину Гагарину с днем рождения

Екатерина Варнава поддерживает дружеские отношения с Полиной Гагариной. Сегодня знаменитость опубликовала несколько роликов, на которых они запечатлены с Сергеем Лазарев. На кадрах исполнители и звезда "Comedy Woman" танцуют, поют и смеются. В комментарии Екатерина Варнава сообщила, что сегодня ее подруга празднует свой день рождения. Знаменитость назвала Полину Гагарину "своим ангелом" и отметила, что восхищается коллегой.Подписчики присоединились к поздравлениям участницы шоу "Comedy Woman" и пожелали имениннице крепкого здоровья, благополучия, успеха в творчестве и в жизни. Многие отметили, что Екатерина Варнава и Полина Гагарина очень позитивные личности и всегда поднимают им настроение своими видео. За час публикацию знаменитости просмотрели более 28 000 пользователей Сети.