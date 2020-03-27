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В Сеть утекли патентные изображения обновленного Chevrolet Trailblazer

Официальная презентация обновленной версии внедорожника Chevrolet Trailblazer должна состояться еще не скоро. Однако в Сеть уже утекли патентные изображения, которые демонстрируют, как будет выглядеть новинка.
В Сеть утекли патентные изображения обновленного Chevrolet Trailblazer

Как следует из патентных изображений, хранящихся в базе китайского Минпрома, обновленная версия вышедшего в 2019 году внедорожника отличается от актуальной модификации новыми бамперами с серебристыми накладками, которые имитируют металлические защитные элементы, изменилась также и радиаторная решетка вместе с формой задних фонарей. По некоторым данным, моторная гамма Chevrolet Trailblazer остается без изменений. К примеру, на данный момент базовая версия этой модели приводится в движение 1,3-литровым турбированным двигателем мощностью 165 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором. Кроме того, автомобиль доступен покупателям на выбор с системой переднего или полного привода.

Официальных данных о дебюте обновленного внедорожника производитель пока не предоставляет, однако, как считают отраслевые эксперты, он должен состояться уже ближайшим летом.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:00

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